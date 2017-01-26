Четверг, 26 Января 2017 13:45

АрмИнфо. В Армении задумались об альтернативной КПП "Верхнему Ларсу" дороге. "С учетом прошедших армяно- российских переговоров в Москве, а также частых ограничений пропускной способности дороги Степанцминда-Ларс, связанных с погодными условиями, с российской и грузинской стороной обсудить и до 1 марта в аппарат правительства представить предложения об организации транспортных перевозок по альтернативным маршрутам", - поручил главе Министерства транспорта, связи и ИТ Армении премьер­министр Карен Карапетян на заседании правительства 26 января.

Как заявил журналистам глава Минтранса Ваан Мартиросян уже после заседания правительства, рассматриваются различные варианты в качестве альтернативных существующей Военно-грузинской дороге. В частности, через Южную Осетию и Абхазию. "Обсуждаются также возможности строительства железной дороги, однако на данном этапе ничего конкретного сказать не можем", - заявил Мартиросян.

Меж тем, на итоговой пресс-конференции 19 декабря Ванн Мартиросян призвал не рассматривать южно-осетинский вариант в качестве альтернативной, заявив о наличии такой преграды в процессе, как "политические обстоятельства". Примечательно и то, что к данной теме армянская сторона решила вернуться сразу после визита армянской правительственной делегации в Москву. Заручился ли Ереван поддержкой Москвы в этом вопросе, министр не стал комментировать, заявив лишь, что прошли предварительные обсуждения, однако говорить об окончательных результатах еще рано. На вопрос устранены ли "политические преграды" и возможно ли, что Моксва и Тбилиси уже достигли согласия в этом вопросе, Мартиросян ответил: "Армения пытается ускорить эти обсуждения".

Как считает председатель Союза промышленников и предпринимателей Армении и гендиректор транспортно-экспедиторской компании "Апавен" Арсен Казарян, перспектива открытия альтернативных путей в Россию через Южную Осетию и Абхазию вполне реальна. "Товаророборот между странами ЕАЭС растет и со временем проблемы с пропускной способностью на КПП "Верхний Ларс, связанные не только с погодными условиями, но техническими возможностями КПП все более обостряются",- заметил Казарян.

Примечательно, что КПП "Верхний Ларс", расположенный на границе с российской стороны, а с грузинской - КПП "Дарьял", с начала 90-х годов прошлого века стал единственной наземной транспортной дорогой, обеспечивающей связь между Арменией и Россией. КПП периодически закрывается - в зимний период по причине схода снежных лавин, а весной - из-за селей. Это, несмотря на то, что грузинская сторона провела большую работу по модернизации дороги и обеспечению безопасности трафика. Бывший министр транспорта и связи Гагик Бегларян еще летом говорил, что открыть дорогу через территорию Южной Осетии возможно: "Дорога находится в хорошем состоянии, что переговоры ведутся синхронно как с Тбилиси, так и с Москвой, но от Армении в данном случае зависит очень мало". Как известно, армянская сторона не раз поднимала вопрос и о возможности открытия абхазского участка железной дороги в переговорах, как с грузинской, так и с российской стороной. Но и эти усилия не увенчались успехом.