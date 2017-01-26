Четверг, 26 Января 2017 13:23

АрмИнфо.Вчерашнее заявление экс-премьера Овика Абрамяна о том, что его место в Республиканской партии не будет долго пустовать оказалось пророческим - в тот же день вечером о своем желании вступить в РПА заявил министр культуры Армении Армен Амирян, который до последнего не решался на этот шаг, заявляя, что сфера культуры не должна быть политизирована.

Что заставило Амиряна пересмотреть свои взгляды не известно, но, примечательно, что единственный министр из команды премьера Карена Карапетяна, который пока не <сломался> и не пополнил ряды правящей партии, является министр энергетики и природных ресурсов Ашот Манукян.

Отметим, кстати, что после выхода Овика Абрамяна из РПА начался отток рядовых членов. Сегодня же состоится заседание Совета партии, на котором будет утвержден новый состав структуры и по всей вероятности сформирован предвыборный штаб. Будут также определены кандидатуры заместителей председателя партии. А вот вопрос рейтингового и пропорциональных списков партии на сегодняшнем заседании, скорее всего, не будет рассмотрен. Согласно источникам АрмИнфо, в этом вопросе внятность будет внесена до 6 февраля.