Четверг, 26 Января 2017 11:56

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

26 января текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-17:00 жилые дома 25, 27 на ул. Маргаряна, 4, 6 на 1-ом переулке Фучика, 5 на 2-ом переулке Фучика; собственные дома 1-29 на 3-ей улице, 1-21 на 5-ой улице, 1-24 на 6-ой улице в Нубарашене; жилые дома 1-5 на Нубарашенском шоссе, собственные дома 1-33 на ул. Бурназяна, жилые дома 19, 21, 23 на ул. Глинки, собственные дома 1-20 и жилые дома 2, 4, 14 на ул. Лусинян, собственные дома 27-97 (нечетные), 45-104 на ул. Давида Бэка, 1- 43 на 4-ом переулке; собственные дома 55-100 на 14-ой улице, 51-70 на 15-ой улице в Нор Ареше;

11:00-15:00 собственные дома 2-17 и жилые дома 12, 14 на 41-ой улице в Нор Ареше;

12:00-14:00 собственные дома 64-86 на ул.Арами, 1-16 на ул. Екмалян, жилые дома 10 на ул. Парпеци, 43-51 на ул. Пушкина, 21 на ул. Саряна и прилегающие общественные абоненты;

в Араратском марзе:

10:00-11:00 частично кварталы 2, 3 <Нор>, собственные дома 1/2, 1/3, 1/5 на ул. Дпроцаканнери, 11/1-11/6 на ул.Азатамартикнери, общественные абоненты 3/1, 10, 29/7 на ул. Шираза в городе Масис;

10:00-15:00 улицы 22-24 в селе Нор Харберд;

11:00-12:00 частично улица Шаумяна в городе Арарат;

11:00-13:00 частично улица Араратян в городе Веди;

11:00-15:00 села Дитак и Джрашен, субпотребители N029 и N030 "Севан-Раздан-Джрар" в селе Джрашен;

в Тавушском марзе:

12:00-14:00 Тбилисское шоссе в городе Дилижан и село Техут.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.