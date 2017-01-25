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 Среда, 25 Января 2017 18:21

Нана Мартиросян

СНБ Армении предупреждает о наличии в обороте фальшивых десятитысячных купюр

СНБ Армении предупреждает о наличии в обороте фальшивых десятитысячных купюр

АрмИнфо.Служба национальной безопасности Армении предъявила обвинение  гражданину страны по признакам статьи 202 УК РА (изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе СНБ, ранее ведомство выявило находившиеся  в обороте фальшивые купюры номиналом 10 тысяч драмов. "В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что фальшивые купюры изготовлены с помощью цветного ксерокса, а для придания большей схожести с оригинальными купюрами, на фальшивки были прикреплены срезанные с купюр номиналом 1000 драмов защитные голограммы. Фальшивые купюры были реализованы  на бензозаправочных станциях в областях в ночные часы и при плохом освещении", - отмечено в сообщении. В СНБ  также отметили, что приняты меры для  выявления  фальшивых денег и других участников преступной группы.

Пострадавшие от действий преступной группы могут обратиться в Следственное управление СНБ по следующим номерам: (010) 57-90-58 и (010) 57-98-44.

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