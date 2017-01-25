Среда, 25 Января 2017 18:21

АрмИнфо.Служба национальной безопасности Армении предъявила обвинение гражданину страны по признакам статьи 202 УК РА (изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе СНБ, ранее ведомство выявило находившиеся в обороте фальшивые купюры номиналом 10 тысяч драмов. "В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что фальшивые купюры изготовлены с помощью цветного ксерокса, а для придания большей схожести с оригинальными купюрами, на фальшивки были прикреплены срезанные с купюр номиналом 1000 драмов защитные голограммы. Фальшивые купюры были реализованы на бензозаправочных станциях в областях в ночные часы и при плохом освещении", - отмечено в сообщении. В СНБ также отметили, что приняты меры для выявления фальшивых денег и других участников преступной группы.

Пострадавшие от действий преступной группы могут обратиться в Следственное управление СНБ по следующим номерам: (010) 57-90-58 и (010) 57-98-44.