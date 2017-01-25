Среда, 25 Января 2017 18:06

АрмИнфо.Торжественно открытие обновленных помещений региональных филиалов Ардшинбанка "Алаверди" и "Степанаван" состоялось 24 января. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, на открытии присутствовали губернатор Лорийской области Артур Налбандян и другие официальные лица этого региона.

Губернатор поздравил всех собравшихся со знаменательным событием и поблагодарил Ардшинбанк за проделанную в интересах жителей региона работу: "В банковском секторе сейчас есть свободные средства, которые банки направляют на развитие экономики, и нашего региона в частности. Уверен, что новые комфортные условия обслуживания, которые предлагает Ардшинбанк у нас в регионе, безусловно, повысят уровень и качество сервиса. Мы это только приветствуем".

Директор по стратегическому развитию Ардшинбанка Армен Гаспарян отметил, что Ардшинбанк уделяет большое внимание развитию своей филиальной сети, крупнейшей среди банков РА, и заинтересован в том, чтобы клиенты в регионах имели такой же уровень комфорта, как и в столице республики. "Наша политика по переоснащению помещений, отвечающих всем современным требованиям, продиктована, в первую очередь, интересами клиентов, для которых мы стараемся создать более комфортные и удобные условия обслуживания, используя современные технологии и новые стандарты", - сказал А. Гаспарян.

Подводя итог встречи, финансовый директор Ардшинбанка Давид Саркисян поблагодарил руководство Лорийского региона и лично губернатора за оказанное Ардшинбанку высокое доверие, и заверил, что банк и впредь будет уделять пристальное внимание региональному развитию. "В 2017 год Ардшинбанк вошел с активами в миллиард долларов США, став, таким образом, самым крупным банком в Армении, в том числе, и по филиальной сети. Мы осознаем свою ответственность перед клиентами и страной, и будем делать все для улучшения качества жизни, не только в крупных городах, но и по всей территории Армении, где есть наши точки обслуживания", - заявил в заключение Д. Саркисян.

По данным Экспресс-Рэнкинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, акционерами Ардшинбанка выступают ООО "Центр Бизнес Инвестиций" - 97,52%, Арам Андреасян - 1,57%, Сафарян Карен (РФ) - 0,37%, Мкртумян Рудик и Закарян Хачик - по 0,27%, ЗАО СП "Международный Бизнес-Центр" - 0,0005%. По основным балансовым показателям Ардшинбанк входит в TOP-3: общий капитал на 1 января 2017г составил 54 млрд драмов (3 позиция), активы - 504.7 млрд драмов (2 позиция), кредитные вложения - 337.7 млрд драмов (2 позиция). Банк в лидерах и по чистой прибыли (3 позиция) - 4.6 млрд драмов по итогам 2016г., с годовым ростом этого показателя в 2,3 раза. ЗАО "Ардшинбанк" (прежнее название до ноября 2014г - Ардшининвестбанк) основано в 2003 году. В настоящее время Ардшинбанк, с учетом объединившегося с ним Арэксимбанка-группы Газпромбанка, имеет 72 филиала (56 свои и 16 Арэксимбанка) и представительство в Париже. По охвату филиальной сети Ардшинбанк с 2017 года стал лидером, причем не только по общему числу подразделений, но и по числу региональных филиалов.