Среда, 25 Января 2017 17:19

АрмИнфо.Именные купонные драмовые облигации Америабанка в объеме 1 млрд драмов 25 января прошли листинг на фондовой бирже Nasdaq OMX Armenia, вошли в основной биржевой список (Abond) и допущены к заключению адресных торговых и репо-сделок.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе биржи, в рамках этой эмиссии выпущено 10 000 именных купонных облигаций (ISIN - AMAMRBB22ER1), номинальной стоимостью в 100 тыс. драмов, с доходностью по купону 10,75%, и сроком обращения в 2 года. Выплаты по купонам предусмотрены раз в квартал. Облигации Америабанка будут котироваться под биржевым кодом AMRBB2. Срок погашения облигаций этого выпуска истекает 1 ноября 2018 года.

Отметим, что в середине 2016 года банк выпустил купонные долларовые облигации в объеме $15 млн (основной список "Abond" фондовой биржи NASDAQ OMX Armenia). Наряду с этим, Америабанк в июне 2016 года через своего инвестиционного управляющего в лице компании responsAbility Investments AG успешно разместил долговые бумаги объемом $20 млн в четырех люксембургских инвестиционных фондах, запланировав направить вырученные от размещения этих бумаг средства на кредитование МСБ и финансирование проектов по энергоэффективности и возобновляемой энергетике.

Напомним, что ЗАО "Америабанк" является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Банк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996 года. Филиальная сеть Америабанка насчитывает 12 подразделений, из коих 8 столичные и 4 - региональные. В акционерном капитале Америбанка с вхождением в декабре 2015 года Европейского Банка Реконструкции и Развития долевое участие изменилось следующим образом: Америя Групп CY Ltd. - 79,3% и EBRD - 20,7%.

По данным Экспресс-Рэнкинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, общий капитал Америабанк нарастил в 2016 году на 8,6% - до

64.4 млрд драмов или $133.1 млн за счет роста накопленной прибыли на 23,4% - до 24.3 млрд драмов или $50.1 млн и резкой смены резерва переоценки с минусового на плюсовой уровень. 2016 год Банк завершил с чистой прибылью в 6.2 млрд драмов или $12.8 млн, с обеспечением роста на 29,2%. Нормативный общий капитал Америабанка достиг к 1 января 2017 года 81.9 млрд драмов, что почти в 3 раза превышает вступивший в силу с текущего года нормативный минимальный размер (30 млрд драмов). Норматив достаточности капитала Банк обеспечил по итогам 2016 года на уровне 15,87% (при требуемых min 12%), общей ликвидности - 31,23% (при требуемых min 15%), текущей ликвидности - 133,17% (при требуемых min 60%), против соответственно 15,07%, 29,91% и 151,26% годом ранее. Банк в лидерах и по кредитованию промышленного сектора (включительно энергокомплекс), сельского хозяйства, строительного сектора, сферы торговли, транспорта и связи, общепита и сферы услуг, ипотечному кредитованию. Первенство Банк удерживает также по срочным вкладам и депозитам до востребования.