Среда, 25 Января 2017 17:17

АрмИнфо.Экс-премьер Овик Абрамян покидает ряды Республиканской партии Армении, однако продолжит заниматься политикой во благо государства и народа. Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.

"Я принял одно из самых важных и сложных решений в моей жизни, и заявляю о том, что прекращаю свое членство в РПА. Долго думал перед тем как принять подобное решение, поскольку посвятил партии существенную часть своей жизни - около 20 лет. Я благодарен всем однопартийцам, всем бывшим и действующим госчиновникам, бывшим и действующим главам областных, сельских и городских администраций, гражданам страны за совместную работу и достигнутые совместными усилиями успехи. Командная работа и достоинство каждого члена команды были и остаются для меня приоритетами. Однозначно, мое место в РПА не останется пустым. Придут новички, возможно более умные и целенаправленные чем я, однако я бы хотел, чтобы они были такими же патриотами, как и я. Я ухожу из РПА, однако продолжу заниматься активной политикой, поскольку уверен, что у меня есть необходимая сила, знания и опыт, чтобы служить нашему государству и народу. Продолжу жить и работать во имя Армении", - подчеркнул он.

Отметим, что ранее АрмИнфо со ссылкой на источники в РПА уже сообщало, что Абрамян представил заявление о выходе из РПА после встречи в Москве с главой российского правительства Дмитрием Медведевым. Источники агентства в РПА утверждают, что именно Медведев посоветовал Абрамяну выйти из партии после того, как экс-премьер пожаловался на то, что в родной РПА его позиции изрядно пошатнулись. На встрече российский премьер посоветовал Абрамяну на предстоящих выборах участвовать по списку блока "Гагик Царукян". По возвращению в Армению Абрамян встречался с некоторыми видными республиканцами, пытаясь уговорить их вместе покинуть РПА и примкнуть к блоку Гагика Царукяна. Чем завершились переговоры, выяснить не удалось, однако, Абрамян встретился с Царукяном с целью обсуждения вопроса о своем участии в его блоке. Но Царукян Абрамяну отказал, объяснив это тем, что его вхождение в блок "не будет правильно воспринято электоратом".