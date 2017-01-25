Среда, 25 Января 2017 15:49

АрмИнфо. Состояние здоровья двух военнослужащих, раненых в НКР и доставленных в госпиталь Еревана, Алексея Аванесяна и Гургена Саркисяна оценивается как крайне тяжелое.

Об этом заявил начальник военно- медицинского управления ВС Армении Камавор Хачатрян на пресс-конференции 25 января по итогам 2016 года.

"Солдат-контрактник Аванесян был ранен в области колена, осуществлена соответствующая операция, в ходе которой была ампутирована нога. Сейчас его состояние крайне тяжелое, однако заметна некоторая стабильность", - отметил он, добавив, что солдат получил ранение три дня назад от пули противника.

По его словам, Гурген Саркисян же был доставлен в госпиталь с ранением в голову. "Была проведена серьезная операция, теперь же он подключен к аппарату искусственного дыхания. Врачи делают все, чтобы спасти его жизнь, однако состояние крайне тяжелое", - подчеркнул Хачатрян.

Отметим, что 19-летний Гурген Саркисян получил огнестрельное ранение в области головы на одной из позиций во время несения боевой службы 16 января в 23.55 часов по местному времени вследствии нарушения правил пользования оружием