Среда, 25 Января 2017 15:47

АрмИнфо.26 и 27 января по всей территории Армении, в том числе и в Араратской долине температура воздуха повысится на 10 градусов. Об этом 25 января на пресс-конференции в Ереване сообщил начальник Центра метеорологических прогнозов <Армгосгидромета> Министерства чрезвычайных ситуаций Армении Гагик Суренян.

По его словам, приближение теплых воздушных потоков со Средиземного моря население Армении почувствует уже сегодня ночью. По прогнозам эксперта, столбик термометра поднимется сразу на несколько градусов и дойдет в Ереване до -6 градусов. " Если сегодня днем в Ереване столбик термометра закрепится на отметке -8 градусов, то уже 26 января температура будет -3 градуса", - подчеркнул он. При этом Суренян заверил, что 26 января Армения будет находиться в пассивной фазе мощного циклона, надвигающегося с Кипра.

"Однако циклон не только согреет Армению, но и принесет с собой обильные осадки, сопровождающимися в горных районах метелью. Уже во второй половине дня 26 января на территории республики в Шираке, Арагацотне, Котайке выпадет снег. 27-28 января циклон перейдет в активную фазу, а 30 января - покинет страну", - подчеркнул он. Однако, по словам Суреняна, резкого потепления не стоит ждать и в первой четверти февраля.

По его словам, сформировался антициклон, который создал воздушный барьер для проникновения теплых воздушных масс, и именно по этой

причине вот уже 40 дней в Араратской долине, предгорьях Арагацотна и Вайоц дзора наблюдается туман. "В Араратской долине в январе температура воздуха была ниже нормы, а на территории республики в пределах нормы - -12-13 градусов. В первые десять дней февраля не ожидается существенного повышения температуры воздуха, сохранится морозная погода", - заключил эксперт.