Среда, 25 Января 2017 14:47

АрмИнфо.Экстрадиция блоггера Александра Лапшина в Азербайджан может превратить вызывающий смех "черный список" в реальный политический инструмент. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Армянского института по вопросам безопасности и международным проблемам AIISA Степан Сафарян.

15 декабря 2016 года гражданин России, Украины и Израиля, блоггер Александр Лапшин был задержан полицией в Минске сроком на два месяца. Генпрокуратура Азербайджана требует его экстрадиции в Баку, обвиняя блоггера в посещениях НКР и публичных выступлениях в поддержку ее независимости. 20 января генпрокуратура Белоруссии согласилась экстрадировать блоггера в Азербайджан. После чего Лапшин обжаловал это решение в суде. Жалоба будет рассмотрена 26 января.

"На мой взгляд, стремление Баку придать своему "черному списку" политический оттенок более чем очевидно. И дело Лапшина может стать для этого вполне удобным прецедентом, поскольку о Лапшине всегда можно будет договориться. Естественно, после решения поставленных Баку перед собой политических задач", - отметил он.

По оценкам аналитика, это является главным риском экстрадиции блоггера в Азербайджан. Кроме того, Азербайджан выбрал достаточно походящий момент для уточнения собственных отношений как с Россией и Беларусью, так и Израилем. Украина, при этом, остается в стороне по причине пассивного отношения к данному делу.

По его оценкам, Москва на экстраординарные шаги в отношении Баку ради вызволения человека с тройным гражданством явно не пойдет. Чего не приходится говорить об известном ревностным отношением к правам своих граждан Израиле. При этом, у Баку хорошие отношения, как с Беларусью, так и с Израилем и Россией, являющимися основными поставщиками оружия в Азербайджан. В этом свете, Сафарян не считает, что "дело Лапшина" может поставить под вопрос имеющиеся договора, и тем более подпортить отношения Баку с Россией и Израилем.

Лапшин был включен в т.н. "черный список" Азербайджана в 2011 году. Всего за посещение Нагорно-Карабахской Республики в список внесено около 600 иностранных граждан, 180 из которых являются журналисты. Список постоянно пополняется.