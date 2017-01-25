Среда, 25 Января 2017 14:46

АрмИнфо.Wikileaks обнародовал очередную <утечку> относительно политических процессов в Армении в 2009 году.

Так, согласно источнику, армянский бизнесмен, собственник компании "Мика Лимитед" Михаил Багдасаров 20 марта 2009 года во время встречи с одним из сотрудников посольства США в Армении раскритиковал деятельность армянского правительства, поставив под сомнение профессиональные качества тогдашнего премьер-министра Тиграна Саркисяна. Подробности беседы в Госдепартамент сообщил заместитель посла США Джозеф Пенингтон.

По словам предпринимателя, занимавший в то время пост спикера Национального Собрания Овик Абрамян, благодаря умению заключать сделки и решать проблемы в закулисных переговорах, сформировал <теневое правительство> в парламенте. Еще тогда Багдасаров спрогнозировал, что Абрамян станет следующим армянским премьером и даже не исключил возможности его участия в президентских выборах 2013 года.

Багдасаров отметил, что Абрамян имеет большую армию сторонников и соблюдает разумный баланс между интересами второго президента Роберта Кочаряна и нынешнего Сержа Саргсяна. Он также напомнил о родственных связях Абраамяна с крупным бизнесменом Гагиком Царукяном, что также подкрепляет его позиции.

В досье отмечается, что эксперты описывают Абрамяна, как деятеля, который в худших традициях армянской политики, приобрел власть с помощью грязных денег и административных ресурсов. <Тем не менее, мы согласны с Багдасаровым, нельзя недооценивать Абрамяна>, - говорится в депеше Пенингтона, который оценил тогдашнего спикера как человека плохо образованного, с узким местечковым мышлением.

Примечательно, что страсти вокруг Абрамяна кипели не только в 2009 году, но и сейчас в 2017-ом в преддверии парламентских выборов. Накануне Абрамян внезапно сообщил о своем выходе из правящей Республиканской партии, не конкретизировав свои дальнейшие политические шаги.

Ранее АрмИнфо со ссылкой на источники в РПА уже сообщало, что Абрамян представил заявление о выходе из партии после встречи в Москве с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.

Источники агентства в РПА утверждают, что именно Медведев посоветовал Абрамяну выйти из партии после того, как экс-премьер пожаловался на то, что в родной РПА его позиции изрядно пошатнулись. На встрече российский премьер посоветовал Абрамяну на предстоящих выборах участвовать по списку блока "Гагик Царукян". По возвращению в Армению Абрамян встречался с некоторыми видными республиканцами, пытаясь уговорить их вместе покинуть РПА и примкнуть к блоку Гагика Царукяна. Чем завершились переговоры, выяснить не удалось, однако, Абрамян встретился с Царукяном с целью обсуждения вопроса о своем участии в его блоке. Но Царукян Абрамяну неожиданно отказал, объяснив это тем, что его вхождение в блок "не будет правильно воспринято электоратом".