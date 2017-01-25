Среда, 25 Января 2017 14:16

АрмИнфо. Обстрелы и диверсии - единственный инструмент воздействия на Арцах, Армению, МГ ОБСЕ и международное сообщество, остающийся в руках Ильхама Алиева. Об этом АрмИнфо заявил директор Армянского института по вопросам безопасности и международным проблемам AIISA Степан Сафарян.

"Последние тренды в переговорном процессе по Карабаху, позиция сопредседателей и с некоторых пор и России о чем свидетельствуют заявления главы МИД этой страны Лаврова и уже бывшего генсека курируемой Россией ОДКБ Николая Бордюжи ясно дают Баку серьезную цену, которую ему придется заплатить за дестабилизацию ситуации в регионе. В том же переговорном процессе фактически отмечена неприемлемость максималистических требований руководства Азербайджана", - отметил он.

В этом свете, аналитик фиксирует существенное снижение угрозы инициирования Азербайджаном полномасштабных боевых действий в карабахском направлении. Однако, учитывая, что обстрелы армянских позиций и диверсии в отношении Армении и Арцаха являются единственным способом выражения недовольства Ильхама Алиева, их угроза сохраняется.

В этом свете, аналитик видит необходимость в проведении серьезной работы в направлении пресечения и этой возможности "выпуска алиевского пара". В первую очередь Минской группой ОБСЕ, которой, на его взгляд, следует принудить Баку к реализации уже согласованного сторонами и посредниками внедрения механизмов расследования.