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 Среда, 25 Января 2017 14:14

Татевик Шагунян

Ричард Миллс: Работа посла США в Армении является лучшей в мире

Ричард Миллс: Работа посла США в Армении является лучшей в мире

АрмИнфо.Посол США в Армении Ричард Миллс в беседе с армянскими журналистами затруднился сказать, какой будет позиция новой администрации  Вашингтона по вопросу Геноцида армян, поскольку президент Дональд Трамп ранее никогда не затрагивал эту тему.

Касаясь заявления Трампа о том, что все послы США, назначенные при Бараке Обаме, должны быть отозваны, Миллс, в частности, заметил: <Меня, как посла, в любой момент могут отозвать, поскольку каждый дипломат США служит президенту, но на этот раз такого указа мне не поступало, и я очень рад в связи с этим, поскольку работа посла США в Армении является лучшей в мире. Но не говорите об этом повсюду>.

При этом посла радует и тот факт, что в случае продолжения им своей миссии он будет находиться в Армении во время апрельских парламентских выборов. <Я очень хочу быть в Армении в апреле>,- заверил он.

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