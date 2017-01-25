Среда, 25 Января 2017 14:14

АрмИнфо.Посол США в Армении Ричард Миллс в беседе с армянскими журналистами затруднился сказать, какой будет позиция новой администрации Вашингтона по вопросу Геноцида армян, поскольку президент Дональд Трамп ранее никогда не затрагивал эту тему.

Касаясь заявления Трампа о том, что все послы США, назначенные при Бараке Обаме, должны быть отозваны, Миллс, в частности, заметил: <Меня, как посла, в любой момент могут отозвать, поскольку каждый дипломат США служит президенту, но на этот раз такого указа мне не поступало, и я очень рад в связи с этим, поскольку работа посла США в Армении является лучшей в мире. Но не говорите об этом повсюду>.

При этом посла радует и тот факт, что в случае продолжения им своей миссии он будет находиться в Армении во время апрельских парламентских выборов. <Я очень хочу быть в Армении в апреле>,- заверил он.