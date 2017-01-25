Среда, 25 Января 2017 14:13

АрмИнфо.В рамках расследуемого в Следственном комитете Армении уголовного дела по убийству военнослужащего-контрактника Гургена Саркисяна, обвинение предъявлено младшему сержанту той же воинской части.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе СК РА, по предварительным данным, Гурген Саркисян получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью на одном из боевых позиций 16 января в 23:55 по местному времени в результате нарушения со стороны сослуживца правил обращения с оружием. < В частности, выяснилось, что младший сержант, ответственный за пост, во вовремя проверки оружия перепутал функции зарядки и разрядки автомата. В результате чего прозвучал выстрел. Саркисян получил огнестрельное ранение в область головы несовместимое с жизнью. Младшему сержанту предъявлено обвинение по статье 373 ч.3 УК РА. Предварительное следствие продолжается>, - говорится в сообщении СК РА.