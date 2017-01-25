Среда, 25 Января 2017 14:12

АрмИнфо. Поскольку последняя дипломатическая инициатива главы МИД России Сергея Лаврова застопорилась, у Баку есть соблазн повторить прошлогодние события (апрельская война- Ред.) и начать еще одну операцию, по возвращению территорий, убежден британский журналист, автор исследований по современному Закавказью Томас Де Ваал.

По его словам, есть риск, что небольшая операция неизбежно перерастет в нечто еще более серьезное, чем в прошлый раз. <Азербайджанские власти будут стремиться захватить большие территории, а не маленькие клочки, которые они отвоевали в последний раз. Власти же Армении будут находиться под давлением собственной общественности и постараются аннулировать успехи, достигнутые противником. Обе стороны переоценивают свои силы, несмотря на последнюю покупку вооружения: Арменией - российских <Искандеров>, Азербайджаном - израильского <Железного купола>>, - пишет Де Ваал.

В тоже время он убежден, что кроме военного контекста есть еще и опасная политическая ситуация: конец нефтяного бума в Азербайджане и парламентские выборы в Армении, намеченные на 2 апреля. <Выборы широко воспринимаются как гамбит Саргсяна, чей второй и последний президентский срок заканчивается в 2018 году, и он стремится найти способ сохранить власть. Переход спорен, и оппозиция будет использовать выборы, чтобы бросить вызов ему всеми возможными способами. Наконец, последним фактором нестабильности является избрание Дональда Трампа на пост президента США. Продолжающийся кризис в странах ЕС, который ощущается на Южном Кавказе, может побудить стороны вести себя более безответственно и считать, что им все сойдет с рук>,- считает британский журналист.

При этом Де Валл отмечает, что если начнутся военные действия, ими будет сложно управлять. Он напомнил, что в апреле 2016 года Москве удалось договориться о прекращении огня между сторонами на словах.

В тоже время эксперт считает, что ошибочно полагать, что Москва дергает за ниточки в карабахском конфликте. <Москва никогда не контролировала ситуацию, поскольку спор возник в 1988 году, но пробовала поддержать одну или другую сторону, или выступать качестве посредника. В настоящее время в обеих странах наблюдается сильное недоверие к России: и ни Баку, ни Ереван не позволят ей навязать свою собственную повестку по национальному вопросу номер один. Если коротко, то угроза упреждающего насилия в Карабахе должна выполняться с помощью интенсивной упреждающей дипломатии. Переход в новый конфликт на Южном Кавказе - последнее, чего хочет кто-либо, по крайней мере, не простые армяне и азербайджанцы, которые окажутся в самой гуще событий>,- заключил Де Ваал.