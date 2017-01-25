Среда, 25 Января 2017 12:03

АрмИнфо. Парламентская Ассамблея Совета Европы на заседании во вторник отклонила предложение армянской делегации пересмотреть 9 пункт резолюции "Нападение на журналистов и свободу СМИ в Европе", подготовленную главой украинской делегации в ПАСЕ Владимиром Арьевым.

В указанном пункте резолюции говорится, что "ПАСЕ выражает свою обеспокоенность тем, что свобода СМИ, предусмотренная 10 статьей Европейской конвенции по правам человека, отсутствует на тех территориях стран- членов, которые де-факто контролируются сепаратистским режимом, в частности в Азербайджане - Нагорном Карабахе, Грузии - Абхазии и Южной Осетии, Молдове - Приднестровье".

Армянская делегация предлагала заменить перечисление конкретных мест формулировкой "зоны конфликта", написал на своей странице в Facebook представитель армянской делегации, депутат от правящей Республиканской партии Армении Самвел Фарманян. "Упоминание Карабаха в этом докладе - это манипуляция. Господин Арьев в своем докладе о свободе прессы отмечает, что Карабах - часть Азербайджана.

Возникает вопрос - как оказалось это в докладе. Да потому, что это нужно правительству Азербайджана. Оно больше обеспокоено свободой прессы в Карабахе, а не в Азербайджане. Мы прекрасно понимаем, что творится в Азербайджане и это действительно смешно", - приводит Фарманян слова из своего выступления в ПАСЕ.

Он отметил, что Арьев не посещал Карабаха и не совершал миссию по сбору фактов, даже не использовал данные Freedom House, где у Карабаха показатель лучше, чем у Азербайджана. Фарманян уверен, что здесь сыграло свою роль то обстоятельство, что бабушка докладчика - азербайджанка.

"Давайте направим четкое послание президенту Алиеву - он должен найти другие торговые рынки вместо Страсбурга", - говорится в речи Фарманяна.