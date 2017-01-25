Среда, 25 Января 2017 11:59

АрмИнфо.В ночь с 24-го на 25-е января на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС, за исключением Мартунинского направления, обстановка была относительно спокойной. Об этом сообщает пресс- служба Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики.

В указанный период ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 15 раз и из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 140 выстрелов. В восточном направлении линии соприкосновения войск Азербайджан применил станковый противотанковый гранатомёт (2 снаряда).

"Передовые подразделения Армии обороны НКР воздерживались от ответных действий, продолжая осуществлять надежную оборону боевых позиций", - говорится в заявлении АО НКР.