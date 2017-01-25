Среда, 25 Января 2017 00:34

АрмИнфо.Лучшими партнерами Финомбудсмена Армении по итогам 2016 года признаны Ардшинбанк и страховая компания "ИНГО Армения" за качество сотрудничества и число дел, решенных посредством примирения сторон. Об этом 24 января на пресс-конференции заявила руководитель офиса Финомбудсмена Армении Пируз Саркисян.

Наряду с этим, по итогам 2016 года Финомбудсмен вручил грамоты лучшим партнерам-специалистам банковского сектора и страховой сферы. Так, за оказание содействия решению рассматриваемых дел грамоты получили старший юридический консультант HSBC Банка Армения Шаке Манукян и начальник управления имущественных заявок СЗАО "Наири Иншуранс" Юрий Паравян.

Напомним, что по итогам 2015 года лучшими партнерами Финомбудсмена Армении также были признаны Ардшинбанк и страховая компания "ИНГО Армения". Грамоты "Лучший партнер-специалист" удостоились Роза Педанян (из Ардшинбанка) и Айк Мангоян (из СЗАО "ИНГО Армения"). По итогам 2014 года лучшими партнерами были признаны Ардшинбанк, Банк ВТБ (Армения), страховые компании "ИНГО Армения" и "Наири Иншуранс", а награду за оказание содействия решению рассматриваемых дел получили специалист из Ардшинбанка Роза Педанян и руководитель корпоративного отдела страховой компании "Наири Иншуранс" Манэ Мартиросян.

Отметим, что услуги финансового омбудсмена, действующего в Армении с начала 2009г., предоставляются бесплатно, а оплачивают его работу сами финансовые организации.