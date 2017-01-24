Вторник, 24 Января 2017 23:50

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 25 января текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-17:00 улицы Неркин Шенгавита 6, 16 и Норагавит 1, улица Котовского, жилые дома 3А, 3Б на ул. Себастия, жилые дома 1/2, 1/3 на

Цицернакабердском шоссе;

10:30-17:00 подьезды 4-6 жилого дома 34 на ул. Эребуни; жилой дом 7 на ул. Еритасардакан во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 29, 31 на ул. Гюликевхян, 4, 6 на 2- ом переулке Бакунца и прилегающие общественные абоненты в 4-ом Норкском массиве;

11:00-14:00 жилые дома 37, 39 на ул. Абовяна и прилегающие общественные абоненты;

11:00-17:00 жилые дома 1-5 на Нубарашенском шоссе; собственные дома 55-100 на 14-ой улице, 51-70 на 15-ой улице в Ареше; 3-102 на ул. Руставели, 24-38 на ул. Ереванци и прилегающие общественные абоненты, частично собственные дома 50-103 на ул. Лео, частично собственные дома 5-48 на ул. Ереванци, частично собственные дома 91-253 в кв. <Конд>и и прилегающие общественные абоненты, собственные дома 38-85 на ул. Бернакирнери, 13-15 на 2-ой улице Нар-Доса, 1-33 на ул. Бурназяна, жилые дома 19, 21, 23 на ул. Глинки, 2, 4, 14 и собственные дома 1-20 на ул. Лисинян;

14:00-16:00 собственные дома 64-86 на ул. Арами, 1-16 на ул. Екмалян, жилые дома 10 на ул. Парпеци, 43-51 на ул. Пушкина, 21 на ул. Саряна и прилегающие общественные абоненты; в Араратском марзе:

10:00-15:00 частично село Нор Кюрин; улицы 4, 5 в селе Нор Харберд; в Гегаркуникском марзе:

11:00-13:00 квартал <Банди>, здание Беженцев, станция автотехобслуживания и территории, прилегающие к ЧШВ, в городе Гавар;

в Лорийском марзе:

10:30-13:00 частично улицы Баграмяна, Аревелян, Мурацан в городе Степанаван;

в Тавушском марзе:

12:00-14:00 села Гандзакар, Гетаовит; улицы Айгестан, Асланян, частично улица Блбулян, воинская часть ремонта Машин, газозаправочные станции, Военная полиция, станции сотовых операторов <Виваселл МТС>, <АрменТел>, <Юком> в городе Иджеван.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.