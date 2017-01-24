Вторник, 24 Января 2017 17:02

АрмИнфо.Граждане РФ и Армении смогут ездить в гости друг к другу по внутренним паспортам. По итогам официального визита в РФ премьер-министра Армении Карена Карапетяна, в числе ряда других документов подписаны изменения в соглашении о взаимных поездках граждан по внутренним паспортам.

19 января Кабмин Армении одобрил предложение о внесении изменений в соглашение о безвизовом режиме с Россией, согласно которым российские граждане смогут посещать Армению по внутренним паспортам. Как заявил министр иностранных дела Армении Шаварш Кочарян, это будет способствовать развитию туризма. "Затрудняюсь сказать, насколько повысится туристический поток в Армению, но очевидно, что устранение подобного требования будет способствовать росту въездного туризма в страну",- заявил Кочарян. Замглавы МИД Армении отметил, что Ереван рассчитывает на завершение до лета всех соответствующих внутригосударственных процедур обеими сторонами.

Как ранее заявил Серж Саргисян в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву - "У Армении вообще не существует проблемных вопросов с Россией. Но иногда бывают вопросы, нерешенность которых просто вызывает недопонимание. Один из вопросов - вот этот. Я уже несколько лет и с Владимиром Владимировичем Путиным, и с Сергеем Викторовичем Лавровым говорю на эту тему. Они говорят: "90 % населения России не имеют возможности по своим обычным паспортам приезжать в Армению. Ну как это так? Мы не проходим таможенный контроль, но проходим паспортный контроль". Понятно, что это не только экономические вопросы. Вот мы все время говорим, какие еще дополнительные усилия предпринять, чтобы в Армении сохранялся, распространялся русский язык? Это один из методов, одна из форм. Понятно, что в ресторане или гостинице, которая будет принимать туристов из России, в ней будет персонал, который хорошо знает русский язык. Я думаю, что уже в следующем году мы будем наблюдать здесь большой рост>, - заключил Саргсян.

Напомним, что 7 апреля в Ереване премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона готова к реализации инициативы армянского правительства об использования внутреннего российского паспорта для поездок в Армению.