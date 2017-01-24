Вторник, 24 Января 2017 16:48

АрмИнфо.Из-за отсутствия состава преступления Специальная следственная служба Армении прекратила уголовное производство по "оффшорному делу" с участием экс-главы СПИСА Миграна Погосяна. Об этом сообщает офис Погосяна.

По информации АрмИнфо, экс-глава СПИСА будет баллотироваться в депутаты по рейтинговому списку Республиканской партии в первом избирательном округе Еревана (Аван -Канакер-Знейтун).

Ранее ССС сообщала, что уголовное дело возбуждено по признакам ст. 310 УК РА (<Незаконное участие в предпринимательской деятельности - учреждение должностным лицом организации, осуществляющей

предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме>). Данная статья предполагает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше пяти лет и штрафа в размере от двухсоткратного до четырехсоткратного размера минимальной заработной платы, либо ареста на срок от одного до трех месяцев, либо лишения свободы на срок не свыше двух лет.

Отметим, что 3 апреля 2015 года Международный консорциум журналистов­расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование, посвященное мировой сети офшоров. Речь идет о примерно 11,5 млн разного рода документов, раскрывающих масштабы <теневой экономики>, в которой участвуют ведущие мировые политики и бизнесмены. Согласно этим документам, Мигран Погосян является акционером зарегистрированных в Панаме трех компаний: "Сигтем реал истейтс инкорпорейтид" (Sigtem Real Estates Incorporated), "Хопкинтен трейдинг инкорпорейтид" (Hopkinten Trading Incorporated), "Банджио инвест" (BANGIO INVEST S.A.). С помощью зарегистрированных там компаний он занимается бизнесом, скрывая получаемые доходы.