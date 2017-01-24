Вторник, 24 Января 2017 16:47

АрмИнфо. Переговоры между Арменией и ЕС вокруг нового правового документа по европейским критериям проходят достаточно интенсивно и в конструктивном русле.

Об этом 24 января на пресс-конференции в Ереване заявил глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский.

По его словам, обычно переговоры подобного рода длятся гораздо дольше. <Но это с нашей точки зрения, может быть по армянским критериям все иначе. Если учесть частоту встреч, темпы диалога, то действительно все проходит очень быстро. Пока остаются открытыми некоторые вопросы, так сказать не сложные с политической точки зрения, однако требующие времени для нахождения более удачной документальной формулировки>, - сказал европейский дипломат. При этом он добавил, что с точки зрения ЕС, есть нерешенные вопросы, выявленные в ходе переговоров за эти месяцы, однако нет никаких сомнений, что они будут устранены, так как с обеих сторон есть искренний конструктивный подход.

Говоря о том, с чем связаны возникшие проблемы, Свитальский констатировал, что они касаются открывшихся после 2013 года обстоятельств, в их числе членство Армении в Евразийском экономическом союзе и ряд других вопросов. Дипломат также добавил, что сегодня по ряду вопросов у ЕС совсем иной подход, чем было, к примеру, три года назад, более того, Организация уделяет серьезное внимание таким вопросам, как защита инвестиций.

Отметим, что 12 октября 2015 года в Люксембурге на заседание Совета ЕС по иностранным делам Совет Европейского союза по иностранным делам уполномочил Еврокомиссию и Высокого представителя открыть переговоры между Арменией и ЕС по новому правовому документу. Новое соглашение заменит текущее соглашение о сотрудничестве между Арменией и ЕС. При этом в документе отмечается, что ЕС стремится к дальнейшему развитию и укреплению всестороннего сотрудничества с Арменией во всех областях, представляющих взаимный интерес в рамках Восточного партнерства. 7 декабря того же года в Брюсселе глава МИД Армении Эдвард Налбандян и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в штаб-квартире ЕС объявили о начале переговоров вокруг нового правового документа между Арменией и Евросоюзом. В Январе 2016 года состоялся первый раунд переговоров. В конце 2016 года глава МИД Армении Эдвард Налбандян выразил надежду, что переговоры вокруг нового рамочного соглашения завершатся в ближайшем будущем. 19 января завершился 8 раунд переговоров.