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 Вторник, 24 Января 2017 16:20

Татевик Шагунян

Омбудсмен Армении акцентировал внимание Комиссара СЕ на последние азербайджанские диверсии и экстрадицию блоггера Лапшина

Омбудсмен Армении акцентировал внимание Комиссара СЕ на последние азербайджанские диверсии и экстрадицию блоггера Лапшина

АрмИнфо. Вопросы сотрудничества в сфере защиты прав человека обсудили в Страсбурге Омбудсмен Армении Арман Татоян и комиссар по правам человека Совета Европы Нильс Мужниекс.

В ходе встречи Татоян представил комиссару результаты работы фактологической группы офиса Омбудсмена по диверсионным вылазкам Азербайджана в декабре 2016 и начале января 2017 года.

Татоян также затронул решение суда Белоруссии об экстрадиции Азербайджану российского блоггера Александра Лапшина за посещение Нагорного Карабаха.  Омбудсмен Армении посчитал данное решение неприемлемым и опасным в свете повсеместного попирания Азербайджаном свободы слова.

В ходе встречи стороны обсудили также закон об Омбудсмене Армении.

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