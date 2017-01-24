Вторник, 24 Января 2017 16:16

АрмИнфо. Посол США в Армении Ричард Миллз продолжит свою работу на этом посту. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе посольства.

В частности, отмечается, что все послы США считаются официальными представителями в назначенных странах и служат президенту. "Согласно принятой практике те послы, которые являются политическими должностными лицами, то есть не являются кадровыми дипломатическими служащими, представляют отставку после ухода президента. В день инаугурации нового президента Дональда Трампа его команда проинформировала послов, являющихся политическими должностными лицами о завершении их полномочий 20 января. Однако 70% послов США, в том числе и Ричард Миллз, являются дипломатическими служащими, от которых отставка не требуется, и они продолжат свою миссию", - отметили в пресс-службе посольства.