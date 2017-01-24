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 Вторник, 24 Января 2017 16:15

Татевик Шагунян

Срок ареста Павла Манукяна продлен еще на 2 месяца

Срок ареста Павла Манукяна продлен еще на 2 месяца

АрмИнфо.Суд общей юрисдикции ереванских общин Канакер-Зейтун продлил срок ареста члена группы <Сасна црер> Павла Манукяна еще на 2 месяца.

Сам Манукян на судебном заседании не присутствовал.  Ранее суд продлил на два месяца срок ареста его сына Арама Манукяна.

Отметим, что Павел Манукян проходит по делу о вооруженном захвате группой <Сасна црер> здания Полка Патрульной Службы Полиции. Ему инкриминируется захват зданий и транспортных средств, незаконное хранение, использование и распространение оружия.

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