Вторник, 24 Января 2017 15:55

АрмИнфо.Поседений месяц прошлого года был достаточно успешным по вопросу реализации технической идентификации избирателей. Об этом 24 января на пресс-конференции в Ереване заявил глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский.

По его словам, миссию по реализации этой программы взяла на себя Программа развития ООН, а донорские средства, предоставленные ЕС, США, Германией, Великобританией, Правительством Армении были сложены

в одну корзину, чтобы должным образом осуществить этот сложный процесс. По его словам, партнеры из правительства Армении проявили конструктивный подход и оказали необходимое содействие в этом направлении. <Надеемся, что в скором времени технологии по идентификации избирателей дойдут до Армении и уже в феврале будут апробированы. Представители ПРООН делают все от них зависящее, чтобы всё было подготовлено ко второму апрелю - дню выборов. По части внедрения видеокамер на участках, то здесь переговоры еще продолжаются>, - сказал Свитальский. При этом он добавил, что организация- заявитель, выразивший готовность установить камеры, предъявил сложные параметры и условия, которые расходятся с имеющимися средствами.

В тоже время он заявил, что является оптимистом и убежден, что сторонам, несмотря на короткие сроки, все же удастся достичь благоразумного компромисса по этому вопросу. <Насколько я знаю, в последние дни состоялись достаточно интенсивные переговоры по этому вопросу и достигнут рабочий консенсус. Я высоко ценю тот факт, что стороны пытаются найти решение. Я считаю, что возможно найти такое решение, которое будет приемлемо для всех сторон, несмотря на ограниченное время. Надеюсь, что решение будет найдено уже до конца этой недели>, - отметил Свитальский. При этом он добавил, что, согласно договоренности между ЕС и правительством Армении, все программы Евросоюза, реализуемые в республике, освобождены от НДС, и выразил надежду на то, что это будет касаться и данного вопроса, так как европейская сторона один из доноров проекта.

Напомним, что положение об установке видеокамер на всех избирательных участках закреплено в новом Избирательном кодексе, который был принят в результате достигнутого между оппозицией и властью согласия. Тем не менее, министр руководитель аппарата правительства Давид Арутюнян не исключил, что во время предстоящих парламентских выборов на

избирательных участках может не быть видеокамер, поскольку пока не нашлась та организация, которая осуществит программирование и установку системы технического контроля.