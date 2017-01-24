Вторник, 24 Января 2017 14:51

АрмИнфо.Член армянской делегации в ПАСЕ Наира Карапетян напомнила Турции об обязательствах перед Советом Европы.

В частности, армянский парламентарий отметила, что спустя 10 лет со дня убийства турецкого журналиста армянского происхождения, главного редактора газеты "Акос" Гранта Динка в Турции продолжаются посягательства на свободу слова. Она заметила, что депутат армянского происхождения Каро Палян был лишен голоса в парламенте этой страны лишь по той причине, что осмелился в своей речи употребить слово "Геноцид". "Боле того, по нашей информации некоторые политические силы намерены возбудить уголовное дело, мотивируя это тем, что в публичной речи он выступил с призывами к ненависти и нетерпению",- подчеркнула она.

Турецкий депутат армянского происхождения от курдской Демократической партии народов Турции Каро Пайлян лишен права участия в трех заседания парламента из-за выступления в Меджлисе по вопросу Геноцида армян. Он отметил, что события тех лет квалифицирует как геноцид, поскольку 40% населения тогда составляли армяне, а сейчас лишь один из тысячи. Пайлян после лишения права участия в заседаниях Меджлиса в своем микроблоге в Twitter написал, что преступник, совершивший Геноцид, - отнюдь не турецкий народ, а всегда совершающий преступление, но не отвечающий за это фашистский менталитет. При этом он подчеркнул, что его незаконно наказали за слово "геноцид", произнесенное в Меджлисе. "С трибуны Меджлиса я неоднократно называл геноцидом трагедию, которую пережил мой народ. Когда Партия справедливости и развития начала лить воду на мельницу "Националистического движения", прежние табу снова появились как призраки",- заключил Пайлян.