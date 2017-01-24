Вторник, 24 Января 2017 14:50

АрмИнфо. Шансы блока "Елк" (Выбор - Ред.) на прохождение 7%-го барьера на предстоящих парламентских выборах намного выше, чем у блока Сейрана Оганяна. Подобное мнение АрмИнфо выразил заместитель директора Института Кавказа Сергей Минасян.

"Думаю, что "Елк", как минимум, минимальный барьер для прохождения в парламент все же преодолеет. Данный блок состоит из относительно "чистых" партий "Просвещенная Армения", "Республика" и "Гражданский договор", возглавляемыми относительно незапятнанными Эдмоном Марукяном, Николом Пашиняном и Арамом Саркисяном. От "Елка" веет новизной, положительным имиджем в глазах электората", - отметил он.

При этом, все эти политики пытаются застолбить за собой, традиционно существующую в политической системе Армении с 2003-2004 гг. нишу прозападной оппозиции. На взгляд, Минасяна, это также придает блоку "Елк" дополнительные шансы.

"Не могу сказать того же о шансах ныне создаваемого блока Сейрана Оганяна с участием экс-главы МИД Вардана Осканяна, экс-зама главы аппарата президента Виктора Даллакяна и лидера Демократической партии Армении Арама Саркисяна", - отметил он.

Политолог подчеркнул, что Сейран Оганян и Вардан Осканян, конечно же, политики опытные. Однако, оба этих деятеля активно принимали участие во властных структурах, что связывает с их именем многие проблемы Армении и нынешних властей. Именно данный фактор, на взгляд Минасяна, является основной причиной побуждающей относиться к парламентским перспективам блока Сейрана Оганяна с определенной долей сомнения.