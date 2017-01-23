Понедельник, 23 Января 2017 21:01

АрмИнфо.Глава генерального директората по правам человека и верховенству права Совета Европы Филипп Буайя в ходе встреча с омбудсменом Армении Арманом Татояном в Страсбурге подчеркнули важность принятия нового закона <о защите прав человека> и выразил готовность и далее углублять сотрудничество.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе офиса Омбудсмена, в этой связи была достигнута договоренность интенсифицировать реализацию совместных программ и инициировать новые программы для лиц лишенных свободы, в сфере защиты прав военнослужащих и другое. Была подчеркнута важность тесной работы с представителями гражданского общества и СМИ.

Татоян обсудил с Буайе вопрос экстрадиции российско-израильского блоггера Александра Лапшина, арестованного в Минске по запросу Баку, из-за посещения последним Нагорного Карабаха. Татоян подчеркнул, что экстрадиция Лапшина имеет политический характер, несет угрозу свободе слова и является попыткой создания опасного прецедента. <Она грубейшим образом нарушает европейскую систему защиты прав человека. Посещение журналистами Арцаха носит превентивный характер и это не может стать предметом для преследований. Этот инцидент делает более актуальным необходимость интенсификации визитов в Арцах и важность участия Омбудсмена Арцаха и представителей гражданского общества в международных процессах>, - отметил Татоян.

Татоян также передал Буайе доклад об итогах расследования диверсии Азербайджана на армяно-азербайджанской госгранице близ села Чинари в конце 2016 года. Создан специальный интерактивный доклад, полностью отражающий результаты фактических сборов.