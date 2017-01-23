Понедельник, 23 Января 2017 19:35

АрмИнфо.По обвинению в убийстве военнослужащего контрактной службы Армии обороны НКР Араика Саркисяна арестован его сослуживец.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе СК Армении, по предварительной версии инцидент произошел в результате нарушения правил обращения с оружием. Рядовому АО НКР, подозреваемому в убийстве Саркисяна,предъявлено обвинение по признакам статьи 373 ч.3 УК РА. Следствие продолжается.

Напомним, 16 января на одном из боевых позиций АО НКР расположенных в юго- восточном направлении линии соприкосновения в 12:35 часов по местному времени смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий контрактной службы, житель Гадрутского района Араик Игоревич Саркисян (1995 г.р.).