Понедельник, 23 Января 2017 19:07

АрмИнфо.Авторитетный международный журнал (<ГЭС и плотины>) в статье <Армянский проект по финансированию малых ГЭС близится к завершению> упомянул договор между Ардшинбанком и Фондом международного развития ОПЕК (OFID), в рамках которого были профинансированы проекты в области строительства и эксплуатации малых гидроэлектростанций малыми и средними предприятиями.

Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Ардшинбанка.

По сообщению издания со ссылкой на данные Ардшинбанка, финансирование было предоставлено 10-и местным малым и средним предприятиям в расчете на 13 гидроэлектростанций мощностью от 0.8 до 8.4 МВт, среднегодовая производительность которых составляет 161.7 ГВт/час. Проекты мощностью 17.97 МВт представляют собой семь новых инициатив, а остальные шесть проектов (19.5 МВт) направлены на осуществление восстановительных работ. Некоторые из проектов были завершены до подписания Договора займа.

Как отмечается в журнале, <Финансирование, предоставленное второму из крупнейших банков Армении - Ардшинбанку, соответствует главным стратегическим целям финансовой организации развития, а именно содействию доступности электроснабжения на развивающихся рынках и росту социально-экономического развития.

В ходе интервью, данном в конце октября журналу , сотрудник по вопросам Функций частного сектора Фонда международного развития ОПЕК Халид Хаддури подчеркнул: "Для Фонда международного развития ОПЕК финансирование имело двоякое влияние на процесс развития: разработка малых гидроэлектростанций, а также содействие

малым и средним предприятиям и создание рабочих мест. Международное финансовое сообщество оказало огромное содействие в вопросе разработки малых гидроэлектростанций Армении при активном финансировании Всемирного Банка, Европейского Банка Реконструкции и Развития и Немецкого банка KfW".

Отметим, что Международный ежемесячный журнал "International Journal on Hydropower & Dams" (ГЭС и плотины) читают в более чем 176 странах мира. Журнал освещает вопросы технических, экологических, социальных и экономических аспектов гидроэлектростанций и комплексных проектов развития водных ресурсов.

По данным Экспресс-Рэнкинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, по основным балансовым показателям Ардшинбанк входит в TOP-3. Общий капитал банка на 1 января 2017г составил 54 млрд драмов (с годовым ростом на 11,6%), активы - 504.7 млрд драмов (рост на 26% г/г), кредитные вложения - 337.7 млрд драмов (рост на 23% г/г). Банк в лидерах и по чистой прибыли - 4.6 млрд драмов по итогам 2016г., с годовым ростом этого показателя в 2,3 раза. ЗАО "Ардшинбанк" (прежнее название до ноября 2014г - Ардшининвестбанк) основано в 2003 году. Банк имеет 56 филиалов и представительство в Париже. Акционерами Ардшинбанка выступают ООО "Центр Бизнес Инвестиций" - 97,52%, Арам Андреасян - 1,57%, Сафарян Карен (РФ) - 0,37%, Мкртумян Рудик и Закарян Хачик - по 0,27%, ЗАО СП "Международный Бизнес-Центр" - 0,0005%.