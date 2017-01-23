Понедельник, 23 Января 2017 16:31

АрмИнфо. Педро Аграмунт переизбран на посту председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы. Армянская делегация сей факт никак не комментирует.

Примечательно, что ранее члены армянской делегации в ПАСЕ неоднократно обвиняли Аграмунта в проазербайджанской позиции и выступали против его переизбрания на посту председателя структуры. Однако после его переизбрания все попытки корреспондента АрмИнфо получить комментарии от членов армянской делегации не увенчались успехом.

Отметим, что на посту заместителя председателя ПАСЕ переизбрана глава армянской делегации, вице-спикер Национального Собрания Армении Эрмине Нагдалян.