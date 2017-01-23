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 Понедельник, 23 Января 2017 16:31

Татевик Шагунян

Педро Аграмунт переизбран председателем ПАСЕ: Армянская делегация не комментирует

Педро Аграмунт переизбран председателем ПАСЕ: Армянская делегация не комментирует

АрмИнфо. Педро Аграмунт переизбран на посту председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы. Армянская делегация сей факт никак не комментирует.

Примечательно, что ранее члены армянской делегации в ПАСЕ неоднократно обвиняли Аграмунта в проазербайджанской позиции и выступали против его переизбрания на посту председателя структуры. Однако после его переизбрания все попытки корреспондента АрмИнфо получить комментарии от членов армянской делегации не увенчались успехом.

Отметим, что на посту заместителя председателя ПАСЕ переизбрана глава армянской делегации, вице-спикер Национального Собрания Армении Эрмине Нагдалян.

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