Понедельник, 23 Января 2017 16:30

АрмИнфо. Политическая группа Европейской народной партии ПАСЕ обсуждает обвинение прокуратуры Милана в отношении итальянского парламентария Луки Волонте о получении взятки от Азербайджана. Об этом на своей странице в Facebook написал член армянской делегации в ПАСЕ Самвел Фарманян.

“Уже 1 час 45 минут политическая группa ЕНП обсуждает один вопрос – обвинение прокуратуры Милана в отношении Волонте о получении взятки от Азербайджана. В ЕНП страсти кипят. Азербайджанское лобби бросило в бой всех выявленных и выявляемых «клиентов»”, - написал армянский парламентарий. По его словам, армянская делегация продолжает утверждать, что ПАСЕ должна назначить специального докладчика-«следователя» по этому скандальному вопросу, который поставил под сомнение авторитет ЕНП по всей Европе.

Ранее <Европейская инициатива стабильности> опубликовала вторую часть исследования об Азербайджане под названием <Икорная дипломатия: Европейское болото>, в котором описываются вопиющие факты коррупционных схем, организованных властями Азербайджана с вовлечением высокопоставленных европейских политиков. В исследовании описывается связь азербайджанских властей с итальянским парламентарием Лукой Волонте, который получил около 3 млн. евро от Азербайджана за <свои грязные лоббистские услуги>. Следы ведут также к председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунту, который побывал в Азербайджане в 2003, 2005, 2010 и 2013 годах в качестве наблюдателя на выборах и постоянно защищал Баку, когда речь шла о нарушениях прав человека в этой стране. В связи с этим Центр антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International и его официальные представительства в 6 европейских странах призвали Совет Европы расследовать заявления о существовании коррупции внутри структуры. Также Центр призвал начать независимое расследование относительно поведения азербайджанских делегатов в ходе обсуждения доклада о наличии в Азербайджане политзаключенных в ПАСЕ и их влияния на итоги голосования.

Кроме этого азербайджанские правозащитники, активисты и бывшие политзаключенные - журналистка Хадиджа Исмайлова, адвокат Интигам Алиев - написали письмо членам ПАСЕ, призвав немедленно предпринять соответствующие меры. <Мы призываем ПАСЕ устранить все следы коррупции и неправомерных действий в европейских организациях по защите прав человека и демонстрировать крепкую позицию по отношению нарушений прав человека в Азербайджане>, - написали активисты