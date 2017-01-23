Понедельник, 23 Января 2017 15:23

АрмИнфо. В период с 23 по 24 января, ночью 25 января по всей территории Армении воздействие антициклона сохранится и осадков не будет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Центра метеорологических прогнозов <Армгосгидромета> МЧС Армении Гагик Суренян.

По его прогнозу, в те же дни в Араратской долине и в ряде районов Еревана утром ожидается также туман. "С вечера 25 января до 28

января включительно Армения будет находиться под воздействием циклона со Средиземного моря. Снег ожидается на всей территории Армении с вечера 25 января по 26-28 января. В горных районах и на перевалах прогнозируются также метель и плохая видимость",- подчеркнул он. Суренян заметил, что в Ереване 24-25 января в ночные часы ожидается -14...-16±C, днем - -5...-7±C. "До 25 января температура воздуха в Армении существенно не изменится, а ночью 26 января во всех областях республики ожидается потепление на 8-10 градусов. Однако сразу после этого с 28 января столбики термометров опустятся до -5...-7±C, днем - -1...-3 до ±C", - подчеркнул он.