Понедельник, 23 Января 2017 15:21

АрмИнфо. Партия <Армянское возрождение>, по всей вероятности, примет участие в парламентских выборах в одиночку. Об этом в беседе с журналистами заявил ее лидер, экс-секретарь Совета национальной безопасности Артур Багдасарян.

При этом он подчеркнул, что двери для сотрудничества все еще остаются открытыми, и партия проводит консультации в этом направлении с некоторыми политическим силами. В любом случае окончательное решение будет принято 11 февраля на съезде АВ. Багдасарян, тем не менее, не пожелал конкретизировать, с какими именно, напомнив лишь, что возглавляемая им партия была представлена во всех парламентах Армении, и ее шансы на успех в выборах очень высоки.

По его словам, <Армянское возрождение> предстанет перед обществом с конкурентной командой, свежими идеями, способными вывести страну из сложившейся ситуации. Он также пообещал включить в пропорциональный список партии очень <интересных женщин, поскольку женщина в политике является символом вкуса и гармонии>.

Отметим, что партия <Армянское возрождение> является правопреемницей <Оринац еркир>, однако в силу низкой популярности последней среди общественности в канун парламентских выборов было принято решение по ее ребрендингу.