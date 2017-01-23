Понедельник, 23 Января 2017 15:09

АрмИнфо. Консолидации оппозиционного поля не желают лишь те политические силы, которые не хотят перемен. Об этом заявил 23 января на пресс-конференции в Ереване депутат Тигран Уриханян.

"Лично я являюсь сторонником консолидации оппозиционного поля ", - отметил политик. Он заявил, что готов сотрудничать со всеми политическими силами, которые примут его политический курс. При этом депутат отметил, что это также касается и блока, который будет сформирован вокруг Гагика Царукяна, о котором пока мало что известно. Аналогичного мнения Уриханян придерживается и о возможном сотрудничестве с блоком, сформированным экс-министром обороны Сейраном Оганяном и экс-главой МИД Варданом Осканяном. "Я положительно оцениваю персону Оганяна, однако о политическом формате данного блока пока ничего неизвестно, следовательно, рано говорить о сотрудничестве", - подчеркнул политик. При этом он добавил, что в партии "Единение", которую возглавляет Вардан Осканян, есть личности, которые могут быть полезны Армении.

Отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо о том, достаточно ли у него информации о сформированном блоке "Елк", и возможно ли сотрудничество с ним, Уриханян ответил, что попытки сотрудничества уже были. "С лидерами двух партий, являющихся членами данного блока, веливь разговоры о сотрудничестве, однако они не имели проджолжения по неизвестным мне причинам", - заявил политик.

Отметим, что по информации источников АрмИнфо в ППА, Уриханян желает сотрудничать с Гагиком Царукяном и консолидироваться в возглавляемый им блок, однако член партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян выступает против этого. Согласно источнику, Зограбян даже поставила перед Гагиком Царукяном вопрос <ребром> - либо Уриханян, либо она. Сложившаяся ситуация стала серьезным препятствием на пути Уриханяна по сотрудничеству с Царукяном и его блоком.