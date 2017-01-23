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 Понедельник, 23 Января 2017 14:39

Марианна Мкртчян

Иран снизил въездные сборы для водителей из Армении

Иран снизил въездные сборы для водителей из Армении

АрмИнфо.Иран снизил въездные сборы для водителей из Армении. Об этом сообщает посольство Армении в Иране.

<Согласно публикациям в иранских СМИ, автомобили с армянскими госномерами впредь, въезжая на территорию Ирана, вместо прежних $500 будут платить $90. Машины смогут находиться на территории Ирана до 3 месяцев. При возвращении в Армению гарантийная сумма вместе с армянскими госномерами будут возвращены водителю, - говорится в сообщении армянского дипломатического ведомства.

По данным Нацстатслужбы РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Ираном в январе-ноябре 2016 года составил  $219.3 млн. с годовым спадом на 13,4%. В частности, экспорт сократился на 6,1% до $70.2 млн., при спаде импорта на 16,5% до $149.1 млн.

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