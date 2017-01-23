Понедельник, 23 Января 2017 14:39

АрмИнфо.Иран снизил въездные сборы для водителей из Армении. Об этом сообщает посольство Армении в Иране.

<Согласно публикациям в иранских СМИ, автомобили с армянскими госномерами впредь, въезжая на территорию Ирана, вместо прежних $500 будут платить $90. Машины смогут находиться на территории Ирана до 3 месяцев. При возвращении в Армению гарантийная сумма вместе с армянскими госномерами будут возвращены водителю, - говорится в сообщении армянского дипломатического ведомства.

По данным Нацстатслужбы РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Ираном в январе-ноябре 2016 года составил $219.3 млн. с годовым спадом на 13,4%. В частности, экспорт сократился на 6,1% до $70.2 млн., при спаде импорта на 16,5% до $149.1 млн.