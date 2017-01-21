Суббота, 21 Января 2017

АрмИнфо.Предвыборный блок "Елк" (Исход) намерен вернуть украденную у граждан Армении мечту. Об этом 21 января на съезде блока заявил лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян.

"Правящий в Армении режим отобрал у армянского народа мечту и украл надежду на лучшее будущее, и мы намерены вернуть ее", - подчеркнул Пашинян. Политик также заметил, что приоритетом блока является участие в предстоящих парламентских выборах и на его взгляд велики шансы на победу. "У нас есть сторонники во всех общинах Армении, нас поддерживают армяне Диаспоры и мы должны оправдать их надежды", - отметил он. При этом депутат заявил, что блок намерен создать такую страну, из которой не эмигрируют, а возвращаются.

Пашинян отметил, что осознал, почему премьер-министр и его правительство на притяжении 6 месяцев не могут искоренить монополию в импорте бананов. "Потому что монополия в импорте бананов принадлежит не Миграну Погосяну, а сахара не Самвелу Алексаняну, а лично Сержу Саргсяну и он организует выборы, чтобы сохранить свои монополии", - с иронией заявил политик. При этом он добавил, что в случае победы блок решит данной вопрос за 47 минут.

Политик также заявил, что не верит в заявления РПА о намерении разрешить карабахский конфликт выгодным для армянских сторон сценарием. "Как можно верить в благие намерения режима, который опустошил страну? И о каких взаимных уступках идет речь, если Азербайджан закупил оружие на $7 млрд ? ", - заключил он.

Отметим, что ранее стало известно о формировании предвыборного блока "Исход" (Елк) с участием партий "Гражданский договор", "Просвещенная Армении" и "Республика". Правда, пока не завершились переговоры блока с гюмрийской партией "Гала" и некоторыми членами партии "Наследие".