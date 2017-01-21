Суббота, 21 Января 2017

АрмИнфо. Если во время предыдущих выборов правящая Республиканская партия Армении надеялась на "мертвые души", то на выборах 2017 года подкупать избирателей. Об этом на съезде блока "Елк" (Исход) заявил лидер партии "Республика" Арам Саркисян.

"Власти разделили страну на 13 частей и в каждой из них назначили одного или двух "смотрителей-олигархов", которые должны будут обеспечить победу РПА. Они надеются подкупить избирателя 10,20, и даже 50 тысячами драм, однако мы надеемся на гражданское сознание", - отметил политик. Саркисян также добавил, что не принял бы участие в работах блока, не стал бы консолидироваться с "Гражданским договором" и "Просвещенной Арменией", если бы не был уверен в победе "Елка". "В случае справедливых выборов блок будет иметь существенное присутствие в парламенте. Однако если власти прибегнут к фальсификациям блок вместе с другими протестующими, число которых будет большим, выйдет на улицы", - отметил он, заметив, что "Елк" является сторонником мирной смены власти.

В свою очередь член блока и правления партии "Гражданский договор" Сасун Микаелян добавил, что "Елк" намерен изменить атмосферу в стране. По его словам, ни в какой сфере не фиксируется прогресс, более того, на его взгляд, с каждым днем расшатываются основы, на которых построена страна. На его взгляд тревожны показатели уровня миграции, безработицы, бедности, преступности и т.д. "Наш блок готов сотрудничать со всеми достойными силами и деятелями, которые обеспокоены будущим страны и готовы реализовать новые идеи, которые приведут к системным изменениям", - заключил он.

Отметим, что ранее стало известно о формировании предвыборного блока "Исход" (Елк) с участием партий "Гражданский договор", "Просвещенная Армении" и "Республика". Правда, пока не завершились переговоры блока с гюмрийской партией "Гала" и некоторыми членами партии "Наследие".