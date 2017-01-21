Суббота, 21 Января 2017

АрмИнфо Действия блока "Елк" (Исход) будут направлены на мирную смену власти в Армении. Об этом заявил член блока и лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.

Он добавил, что данный блок не был создан для того, чтобы присоединится к какой-либо политической силе. "Елк" был сформирован для консолидации и достижения победы, которая в свою очередь приведет к серьезным и системным изменениям", - добавил политик. При этом лидер партии заметил, что множество политических сил выступают с разнообразными заявлениями, однако ни одна не говорит о необходимости верховенства закона, об установлении демократии, свободе, механизмах взаимного контроля между ветвями власти. "Это те основы, на которых должна строиться новая система. Армянское общество ждет перемен, и мы будем добиваться этого", - считает политик.

На его взгляд, со стороны власти пропагандируется идея о том, что невозможно добиться перемен посредством выборов. "Ванадзорский пример показал, что это возможно и там мы получаем удовольствие от оппозиционных выступлений представителей оказавшейся в меньшинстве Республиканкой партии Армении", - подчеркнул он. При этом Марукян призвал граждан пойти на выборы 2-го апреля и помочь отправить правящую в Армении систему в оппозиционное поле.

Отметим, что ранее стало известно о формировании предвыборного блока "Исход" (Елк) с участием партий "Гражданский договор", "Просвещенная Армении" и "Республика". Правда, пока не завершились переговоры блока с гюмрийской партией "Гала" и некоторыми членами партии "Наследие".