Четверг, 19 Января 2017

АрмИнфо. Очередь назначения на пост генсека ОДКБ за Арменией, если решение о назначении на должность главы структуры в ротационном порядке вступит в силу. Об этом заявил замминистра Армении Шаварш Кочарян 19 января после заседания правительства.

По словам Кочаряна, если ротация будет произведена в алфавитном порядке, то на букву "А" первое государство претендент, представитель которого должен быть назначен на пост Генсека, выступает Армения. Как заметил замглавы МИД, ротация вступает в силу с 1-го января 2017 года и естественно, что на эту должность должен быть назначен представитель Армении. "После саммита глав ОДКБ в Ереване стороны не достигли консенсуса, поскольку стороны потребовали дополнительного времени, чтобы обсудить ее на следующей встрече ОДКБ. На данной встрече также не удалось достигнуть соглашения по причине отсутствия президента Беларуси", - сказал Кочарян.

В результате, по его словам, с 1-го января ОДКБ возглавляет не Генсек, а временный исполняющий обязанности в лице заместителя экс-главы. "На ближайшем саммите в вопрос должна быть внесена ясность, поскольку место в кресле Генсека ОДКБ за представителем Армении", - отметил замглавы армянского МИД.

При этом представитель внешнеполитического ведомства РА опроверг слухи о том, что Казахстан не желает видеть на посту Генсека представителя Армении. "Казахстан никогда не чинил препятствия в данном вопросе. Отсутствие президента Беларуси на очередной встрече вновь не позволило достичь консенсуса", - заявил Шаварш Кочарян. Напомним, что исполнение обязанностей генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2017 года возложено на заместителя генсека Организации Валерия Семерикова. Ранеее главы стран участников Организации одобрили решение о том, чтобы осуществлять ротацию на уровне генсекретаря ОДКБ каждые три года с учетом русского алфавита. На заседании Совета Коллективной Безопасности ОДКБ в Ереване 14 октября в Ереване данную должность должен был занять представитель Армении. Однако, как сообщил 14 октября президент Армении Серж Саргсян, вопрос о Генеральном секретаре ОДКБ был снят с повестки из-за отсутствия на заседании президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. При этом он сообщил, что главы стран-членов Организации вернутся к этому вопросу в декабре 2016 года, на встрече в Санкт-Петербурге. Однако вопрос также не был решен и в Петербурге из-за отсутствия на заседании президента Беларуси Александра Лукашенко.