Четверг, 19 Января 2017

АрмИнфо.MИД Армении выступает в поддержку российско-израильского блогера Александра Лапшина, арестованного белорусскими властями по требованию Баку. Об этом заявил журналистам замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян 19 января после заседания Правительства 19 января. По словам замминистра, трудно предугадать, как решится вопрос, поскольку есть понимание, что алиевский режим действует вне рамок международного права.

"Очевидно, что это является грубейшим нарушением норм международного права как в части свободного перемещения граждан, так и свободы слова. На данный момент уже есть соответствующая реакция международных структур и государств. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", - отметил Кочарян.

Замглавы Мид Армении напомнил, что уже последовала реакция министра ИД России Сергея Лаврова, которую, по его словам, можно оценить положительно>, - добавил Кочарян.

Напомним, что в середине декабря Лапшин, имеющий, в том числе, гражданство России, сообщил, что его задержали в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в "черный список" за посещение Нагорно-Карабахской Республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени "Александр" (Олександр). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса страны. В генпрокуратуре Белоруссии ранее сообщили, что изучают запрос Азербайджана об экстрадиции Лапшина, но никакого решения пока не принято.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя задержание блогера Александра Лапшина отметил, что Россия против криминализации в качестве уголовного преступления посещение журналистами или просто частными лицами того или иного региона. <Во- вторых, мы против того, чтобы экстрагировать граждан Российской Федерации, задержанных в той или иной стране в третью страны. У нас был консульский контакт с Лапшиным, мы также знаем, что он одновременно является и гражданином Израиля и израильские дипломаты также были с ним в контакте. Исходим из того, что будем принимать все меры, чтобы эту ситуацию разрешить при полном уважении прав гражданина РФ, который одновременно является и гражданином Израиля", - подчеркнул Лавров.

16 января перед посольством Беларуси в Армении прошла акция протеста в поддержку блогера. Палата адвокатов Армении сформировала профессиональную рабочую группу, которая пришла к выводу, что выдача Лапшина Баку по требованию генпрокурора Азербайджана недопустима, поскольку подобные действия противоречат требованиям международных и национальных правовых актов, регулирующих данную сферу.