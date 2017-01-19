Четверг, 19 Января 2017

АрмИнфо. Замглавы МИД Армении призвал не ждать кардинальных изменений в политике США по Геноциду армян и Карабаху после инаугурации 45-го президента. Об этом заявил журналистам после заседания Правительства 19 января заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

Как пояснил Кочарян, согласно принятой практике, на инаугурацию президента США делегации не приглашаются. На церемонии, как правило,

присутствуют в основном послы. Что касается ожиданий от политики США после смены главы Белого дома, то, как заметил замминистра, США

стабильное государство с состоявшимися институтами. "Конечно же, от личности президента тоже многое зависит, но, тем не менее, в целом, кардинальных изменений трудно представить. Возможно, будут какие- то коррективы, в частности, во внешней политике, что очень важно для нас", - отметил заместитель главы МИД Армении.

Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января 2017 года в полдень по вашингтонскому времени. Президент присягнет народу США, а вечером состоится бал. По данным СМИ, инаугурация обойдется в 200 миллионов долларов. Напомним, на президентских выборах 8 ноября 2016 года Дональд Трамп одержал победу, набрав 306 голосов выборщиков (56,88 процента). В возрасте 70 лет Трамп стал старейшим впервые избранным президентом США, чем побил рекорд Рональда Рейгана, занявшего этот пост в 69 лет.