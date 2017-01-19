Четверг, 19 Января 2017

АрмИнфо. Турецкие власти должны активизировать усилия, чтобы найти заказчиков убийства известного турецкого журналиста армянского происхождения, главного редактора газеты <Акос> Гранта Динка. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе ОБСЕ, об этом говорится в заявлении представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуньи Миятович.

<Из года в год, в годовщину убийства Динка, мы вспоминаем его смелые заявление в защиту соблюдения прав меньшинств и воздаем должное его особым усилиям по строительству мира. И мы делаем это, осознавая, что

даже спустя десятилетие те, кто стоят за этим преступлением всё еще находятся на свободе. Я призываю власти Турции активизировать усилия для торжества правосудия, что, в свою очередь, успокоит родных и близких Гранта Динка, которых на протяжении десятилетия мучает этот вопрос. Со стороны властей должно быть четкое послание обществу о том, что те, кто совершает насилие в отношении журналистов, не останутся безнаказанными>, - говорится в послании Миятович.

Грант Динк был убит 19 января 2007 года в Стамбуле перед зданием редакции своей газеты <Акос>. До убийства он в своих публикациях сообщал, что угрозы в его адрес участились. Кроме того, он жаловался, что полиция отказывается защищать его от возможного покушения. Судебный процесс по делу Динка, закончился весьма бесславно. Так и не были установлены заказчики убийства, не были изучены некоторые факты и свидетельства, представленные в суд. Во время 25-го судебного заседания, состоявшегося 17 января 2011 года, суд выпустил на свободу одного из главных подозреваемых в организации убийства - Эрхана Тунджеля. Суд приговорил только Огюна Самаста, ставшего инструментом убийства, к лишению свободы сроком на 22 года 10 месяцев, а Ясина Хаяля, обвиняемого в подстрекательстве к убийству,- к пожизненному заключению. 17 сентября 2013 года возобновился судебный процесс. А 19 января 2015 года в рамках дела был арестован экс-начальника полиции Джизре Эрджан Демир, однако следствие до сих пор не завершилось, а заказчик не найден.