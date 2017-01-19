﻿
Հայ  Рус  Eng
 Лента новостей

﻿
 Четверг, 19 Января 2017

Марианна Мкртчян

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ призвала власти Турции активизировать усилия по расследованию убийства Гранта Динка

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ призвала власти Турции активизировать усилия по расследованию убийства Гранта Динка

АрмИнфо. Турецкие власти должны активизировать усилия, чтобы найти заказчиков убийства известного турецкого журналиста армянского происхождения, главного редактора газеты <Акос> Гранта Динка. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе ОБСЕ, об этом говорится в заявлении представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуньи Миятович.

<Из года в год, в годовщину убийства Динка, мы вспоминаем его смелые заявление в защиту соблюдения прав меньшинств и воздаем должное его особым усилиям по строительству мира. И мы делаем это, осознавая, что

даже спустя десятилетие те, кто стоят за этим преступлением всё еще находятся на  свободе. Я призываю власти Турции активизировать усилия для торжества правосудия, что, в свою очередь, успокоит родных и близких Гранта Динка, которых на протяжении десятилетия мучает этот вопрос. Со стороны властей должно быть четкое послание обществу о том, что те, кто совершает насилие в отношении журналистов, не останутся безнаказанными>, - говорится в послании Миятович.

Грант Динк был убит 19 января 2007 года в Стамбуле перед зданием редакции своей газеты <Акос>. До убийства он в своих публикациях сообщал, что угрозы в его адрес участились. Кроме того, он жаловался, что полиция отказывается защищать его от возможного покушения. Судебный процесс по делу Динка, закончился весьма бесславно.  Так и не были установлены заказчики убийства, не были изучены некоторые факты и свидетельства, представленные в суд. Во время 25-го судебного заседания, состоявшегося 17 января 2011 года, суд выпустил на свободу одного из главных подозреваемых в организации убийства - Эрхана Тунджеля. Суд приговорил только Огюна Самаста, ставшего инструментом убийства, к лишению свободы сроком на 22 года 10 месяцев, а Ясина Хаяля, обвиняемого в подстрекательстве к убийству,- к пожизненному заключению. 17 сентября 2013 года возобновился судебный процесс. А 19 января 2015 года в рамках дела был арестован экс-начальника полиции Джизре Эрджан Демир, однако следствие до сих пор не завершилось, а заказчик не найден.

  • ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев

Имя*
Эл-почта
Текст*
  
8313
 Интервью
 Комментируемие
 Поиск по дням