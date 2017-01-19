Четверг, 19 Января 2017

АрмИнфо. Партия "Единение" приветствует намерение экс-лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна принять участие в парламентских выборах с предвыборным блоком. Об этом говорится в заявлении партии.

"Получается, что в оппозиционном поле будут действовать два отдельных полюса, каждый из которых может обледенить большой электорат. Подобное очерчения политического поля исходит из ожиданий и желаний армянского общества", - подчеркнули авторы.

В заявлении также отмечается, что на встречи экс-министра иностранных дел Армении и лидера "Единения" Вардана Осканяна с экс-министром обороны Сейраном Оганяном обсуждались вопросы сотрудничества в ходе парламентских выборах. При этом стороны отметили необходимость участия в предвыборном блоке. " Блок с участием "Еденения', "Третьей республики" и Демократической партии Армении безусловно будет расширен. В него будут включены как политические силы, так и представители гражданского общества и политических инициатив, а также активные политические деятели, с целью формировать альтернативный полюс и представить обществу новые программы и план реализации реформ", - подчеркнули в партии.

Члены данной политической силы также считают, что назначение выборов на второе апреля противоречит Конституции страны. "Проблема не в самом дне назначения, а в том, что самый важный политический процесс будет иметь незаконные основы. Кроме этого, в 2016 году 2-го апреля началась апрельская война и этот вопрос может рассматриваться в политическо-моральной плоскости", - отметили авторы заявления.

Отметим, накануне партии "Третья Республика" Виктора Даллакяна, "Единение" экс- министра иностранных дел Вардана Осканяна и Демпартия Арама Саркисяна официально заявили, что консолидировались в единый блок под руководством экс-министра обороны Сейрана Оганяна. Экс-лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян заявил, что примет участие в парламентских выборах. При этом Царукян добавил, что готов сотрудничать со всеми политическими силами, которые обеспокоены будущим страны. Кроме этого, ранее стало известно о формировании предвыборного блока "Елк" с участием партий "Гражданский договор", "Просвещенная Армении" и "Республика". Правда, пока не завершились переговоры блока с гюмрийской партией "Гала" и некоторыми членами партии "Наследие".