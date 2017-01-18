Среда, 18 Января 2017

АрмИнфо. Процесс по осуществлению поставок и услуг Вооруженным силам Армении будет открытым и прозрачным, поле будет свободным, а тендеры будут проводиться лишь в рамках закона. Об этом говорится в сообщении Минобороны Армении.

При этом подчеркивается, что для рассмотрения этих вопросов 17 января в Минобороны Армении состоялась рабочая встреча начальника департамента материально-технического обеспечения Минобороны РА Карена Карапетяна и начальника Управление капитального строительства и расквартирования войск МО РА Ашота Григоряна с более чем тремя десятками представителей строительных организаций. На встрече были обсуждены: порядок участия в тендерах, условия, перечень необходимых документов, а также волнующие организации вопросы.

Призвав строительные организации участвовать в предстоящих тендерах, Карапетян заверил, что весь процесс находится под строгим контролем министра обороны Армении. Исходя из этого, будет сделано все возможное для обеспечения открытого конкурентного поля и устранения недоверия общества к проводимым конкурсам, чтобы каждый участник тендера был уверен - если представлена качественная продукция, конкурентная цена, а также правильно заполнены документы, то он не может быть дисквалифицирован.