Среда, 18 Января 2017

АрмИнфо.Вся ответственность за качество проводимых в Ереване работ по очистке снега лежит на компании "Санитек, заявил вице-мэр армянской столицы Камо Ареян, отвечая на вопрос АрмИнфо.

Как напомнил Ареян, недавно руководитель "Санитек" выступил с заявлением, в котором отметил, что всю ответственность за качество снегоочистительных работ в Ереване несет компания, что было обговорено договором между ереванской мэрией и частником. Признав, что столичные улицы, дворы и тротуары иногда напоминают каток, представитель мэрии отметил, что по сравнению с прошлым годом прогресс в работе по очистке снега очевиден. "Возможно, есть необходимость в расширение парка, оснащении соответствующей техникой, поскольку на ход работ повлияла также погода и перманентный снег этой зимой. Тем не менее, вовремя расчищать от снега улицы, проезжую часть и тротуары - это обязанность "Санитека", - заявил Ареян. По его словам, в скором времени ситуация разрешиться, ссылаясь на то, что компания собирается укомплектоваться новой техникой.

Впрочем, представитель ереванской мэрии, указал также на зарубежную практику, где кондоминиум совместно с долевыми собственниками принимает участие в работе по очистке прилегающей территории.

Компания "Санитек Армения", занимающаяся уборкой мусора, является филиалом международной компании Sanitek International Group, основанной в 2010 году в Бейруте. В армянской столице она начала работать с декабря 2014 года. Первым административным округом, в котором компания начала осуществлять мусороуборочные работы, стал Кентрон.