Среда, 18 Января 2017

АрмИнфо.Партия Гагика Царукяна "Процветающая Армения" займет на политическом поле Армении место, уготованное ей Сержем Саргсяном. Подобное мнение АрмИнфо выразил заместитель директора Института Кавказа Сергей Минасян.

В распространенном 17 января заявлении Гагика Царукяна, в частности, отмечается "что он открывает закрытую страницу политической деятельности и намерен принять участие в парламентских выборах 2 апреля.

Царукян покинул политику после конфронтации с президентом Сержем Саргсяном ставшей результатом его решения о переходе в оппозицию. Однако, как ранее сообщили источники АрмИнфо, близкие к президентской администрации, Царукян достиг договоренности с Саргсяном о возвращении в политику и консолидации в единый блок с Республиканской партией после парламентских выборов 2017 года.

"Политическая реинкарнация Царукяна объясняется осознанием властями Армении необходимости сброса напряженности возникшей в результате апрельской войны и июльского бунта. В рамках данной логики возвратившийся Царукян будет выполнять функции, играющей по правилам власти, конструктивной оппозиции", - заметил политолог.

По его оценкам, Царукяну предстоит не только успокоить разгорающиеся страсти, но и "позаимствовать" у реальной оппозиции энную часть протестного электората. На взгляд Минасяна, у "Процветающей Армении" есть для этого все необходимые механизмы. В первую очередь, филиалы в регионах, а также финансы и людские резервы.