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 Среда, 18 Января 2017

Давид Степанян

Прогноз: "Процветающая Армения" займет на политическом поле Армении место, уготованное ей Сержем Саргсяном

Прогноз: "Процветающая Армения" займет на политическом поле Армении место, уготованное ей Сержем Саргсяном

АрмИнфо.Партия Гагика Царукяна "Процветающая Армения" займет на политическом поле Армении место, уготованное ей Сержем Саргсяном. Подобное мнение АрмИнфо выразил заместитель директора Института Кавказа Сергей Минасян.

В распространенном 17 января заявлении Гагика Царукяна, в частности, отмечается "что он открывает закрытую страницу политической деятельности и намерен принять участие в парламентских выборах 2 апреля.

Царукян покинул политику после конфронтации с президентом Сержем Саргсяном ставшей результатом его решения о переходе в оппозицию. Однако, как ранее сообщили источники АрмИнфо, близкие к президентской администрации, Царукян достиг договоренности с Саргсяном о возвращении в политику и консолидации в единый блок с Республиканской партией после парламентских выборов 2017 года.

"Политическая реинкарнация Царукяна объясняется осознанием властями Армении необходимости сброса напряженности возникшей в результате апрельской войны и июльского бунта. В рамках данной логики возвратившийся Царукян будет выполнять функции, играющей по правилам власти, конструктивной оппозиции", - заметил политолог.

По его оценкам, Царукяну предстоит не только успокоить разгорающиеся страсти, но и "позаимствовать" у реальной оппозиции энную часть протестного электората. На взгляд Минасяна, у "Процветающей Армении" есть для этого все необходимые механизмы. В первую очередь, филиалы в регионах, а также финансы и людские резервы.

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