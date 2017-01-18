Среда, 18 Января 2017

АрмИнфо. Со стороны Вооруженных сил Армении исключалась угроза для противника в момент осуществления диверсионного проникновения.

Как сообщил журналистам Омбудсмен Армении Арман Татоян, таковы выводы документальных сборов, осуществленных сотрудниками офиса Омбудсмена Армении, после диверсионного проникновения противника 29 декабря 2016 ода близ села Чинари Тавушской области. <Миссия по сбору фактов была осуществлена на основе открытых ресурсов 29-30 декабря. Выяснилось, что факт лишения армянских военнослужащих жизни происходил в тех условиях, когда со стороны наших военнослужащих не исходило никакой угрозы для противника>, - заключил Татоян.

Утром 29 декабря на юго-восточном направлении госграницы от села Чинари Тавушской области Армении ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения. ВС Армении вступили в схватку с противником. Как сообщил пресс- секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, с армянской стороны погибли старший лейтенант Шаварш Меликян и рядовые Эдгар Григориевич Нараян и Эрик Гарикович Абовян. Согласно Ованнисяну, противник потерял до 7 человек. Причем, тело одного погибшего противник оставил на территории Армении в ходе отступления. Еще 5 азербайджанских военнослужащих были убиты в ходе карательных мероприятий, предпринятых ВС РА 30 декабря. Ованнисян также проинформировал, что у армянской стороны достаточно фактических доказательств, что именно ВС Азербайджана инициировали диверсию.