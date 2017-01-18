Среда, 18 Января 2017

АрмИнфо.Посол Армении Тигран Мкртчян провел встречу с председателем постоянной комиссии по внешним связям Сейма Литвы Юозасом Бернатониси.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, Бернатонис подчеркнул, что политические отношения между двумя государствами находятся на высоком уровне. При этом он добавил, что в последние годы двусторонние экономические контакты зафиксировали очевидный рост.

В свою очередь, армянский дипломат подчеркнул необходимость придания нового импульса экономическим отношениям, создания условий для расширения взаимодействия.

В этой связи Бернатонис отметил, что парламентская группа дружбы Армения-Литва одна из многочисленных в Сейме страны и нужно воспользоваться этим обстоятельством для углубления межпарламентского сотрудничества.

Мкртчян представил основные внешнеполитические приоритеты Армении и последние процессы вокруг нагорно-карабахского урегулирования.

Бернатонис заверил, что позиция Литвы по урегулированию карабахского конфликта созвучна с позицией ЕС. Вместе с тем он выразил надежду, что переговоры между Арменией и ЕС вокруг нового рамочного соглашения в ближайшем будущем успешно завершатся.